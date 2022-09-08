英女王逝世｜在位70年　戰後登基適逢國力衰退　曾言貢獻一生為民服務

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世逝世，終年96歲。女王在位70年，見證英國以至全球風雲變幻，本身經歷二戰，戰後登基，帶領英國走過國力衰退的時期。到近年國內面對蘇格蘭獨立公投、脫歐等爭議，以及新型肺炎打擊，伊利沙伯二世保持中立之餘，亦會透過發人深省的言論，與國民一同跨越危機。

英女王伊利沙伯二世既是英國史上在位最長時間、亦是最長壽的君主。在位70年歷任十多任首相，由即位初期的邱吉爾、八十年代的戴卓爾夫人，至近年的約翰遜、卓慧思，女王與英國一同經歷高低起伏。在她21歲那年的一句話，已埋下伏筆，「我在你們面前宣布，我將貢獻一生，不論長或短，為民服務。」

當年的伊利沙伯仍未登基，五年後1952年，她以公主的身份代替健康惡化的父親英王喬治六世出訪肯尼亞，其間喬治六世病故駕崩。伊利沙伯隨即以女王的身份返回英國，以25歲之齡，成為溫莎王朝的第四任君主。

登基初期，英國面臨戰後國力衰退，女王出訪多國，維繫英國與前屬土和殖民地的關係。女王接待外賓無數，本身無護照的伊利沙伯二世，出訪逾百個國家和地區。七十及八十年代先後兩次訪港。1986年應邀訪華與鄧小平會晤，是第一位英國國家元首訪問中國。國事訪問美國四次，1991年波斯灣戰爭結束後到美國國會演說，鞏固英美特殊關係，伊利沙伯：「我倆從歷史學習到，不能容許侵略得逞。」

女王亦經歷過危機，1997年王妃戴安娜在巴黎遇車禍逝世。外界批評當時身處蘇格蘭的王室家庭未有即時返回倫敦。葬禮舉行前夕，伊利沙伯二世罕有地透過直播親口表態，說各人有不同方法去面對親人的離去。

保持政治中立、不干政是皇室的立場，女王亦不會就政治事件公開表態，只在重要關頭發聲。2005年倫敦剛奪得奧運主辦權翌日，發生針對公共交通的連環炸彈襲擊，超過50人死亡。伊利沙伯：「針對無辜民眾的施暴者要知道，他們不能改變我們的生活方式，暴行若此，只會令我們更團結、更仁慈、更相信法治。」

2014年蘇格蘭獨立公投在即，她期望民眾小心考慮將來，最終蘇格蘭留在英國。英國通過脫歐後，表決時任首相文翠珊的脫歐替補方案在即，國會明顯分裂，女王公開呼籲各方，尋求共識、顧全大局。

新型肺炎世紀疫症蔓延全球，首相約翰遜和王儲查理斯先後染病；共偕白首的菲臘親王，去年離她而去；女王自己今年初確診新型肺炎。至5月英國國會展開新一屆會期，因為行動不便，近60年來首次缺席開幕儀式。