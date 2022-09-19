袁國勇等四專家倡放寬檢疫限制　稱新冠已成風土病、粗死亡率大跌　再爆發機會微

【有線新聞】袁國勇等4名港大專家發表文章，說本港新冠病毒粗病死率已經大幅下降，殺傷力減弱到近乎急性呼吸道病毒，要明白新冠病毒已變成風土病，再出現爆發的機會很微，應盡早放寬復常。

袁國勇等4名港大專家，在網上媒體發表文章，題為《新冠疫情勢將盡，香港復常心所往》，提到流感的確與新冠病毒不同，但兩者經過大流行後同樣會風土化。

文章指由2020年初至今新冠病毒不斷變異，從最初原祖毒株衍生Alpha、Delta，至目前流行的Omicron，毒性大大降低。人類自然感染及打針得到免疫力，對新冠病毒進化構成競擇壓力，Omicron病毒已高度適應人體，致病性較弱，人類打三針後出現重症和死亡機率微乎其微，殺傷力近乎急性呼吸道病毒。

文章說由去年底計起，本港確診者粗病死率為0.59%，但如果分開第6波疫情、即由6月計起，粗病死率下降至0.097%，個案即時有效繁殖率亦由第5波的高位6.2，下降至目前的0.9。

新冠病毒基本上與流感或其他呼吸道病毒接近，在本港紮根成為風土病，未來一至兩年或會再變種，但出現高致病率、大爆發機會很微。

文章認為抗疫政策要基於科學，亦要平衡市民生活和社會運作需要。現時疫情已緩和，有條件復常，應考慮放寬社交距離措施、入境檢疫改至0+7、停止污水檢測及圍封強檢，將資源用於提高一老一少疫苗接種率，配合盡快落實第4階段疫苗通行證等。