19年記者被從後射海綿彈　監警會同意警列投訴無法證實　稱曾多次觀看影片

【有線新聞】2019年商台記者被警員從後發射海綿彈，警方將投訴列為無法證實，監警會說多次觀看事發影片，同意投訴警察課調查結果。

商台記者三年前在旺角採訪期間被警員發射海綿彈，投訴警察課調查後列作無法證實，監警會同意結果，說有看過警方的武力指引及案件紀錄。監警會秘書長梅達明：「一切是以證據為依歸，所有事情不是說任何主觀意願覺得結果應該是怎樣就怎樣。我們開會時委員是從不同角度多番爭辯，主席和委員，特別是監警會主席看過多次涉事影片，大家是多角度觀看。」

至於時任一哥鄧炳強曾訓斥涉案警員，梅達明：「我們是有要求索取訓斥入面的資料，但我可以跟大家說，訓斥與案件的指控並無任何關係。」

除了這宗案件，警方在反修例期間收到138宗傳媒投訴，12宗已獲證明屬實，包括行爲不當、疏忽及不禮貌；22宗無法證實、調查後並無過錯；無法追查或撤回投訴的有百多宗。23名警員及3隊警員被口頭訓喻，另有2名警員被口頭警告。

有一宗投訴涉及一個記者在始創中心拍攝示威者被捕情況，有警員叫他後退，該名警員沒展示警員編號，整隊人被口頭訓喻，列作疏忽職守。

監警會今年首八個月收到763宗投訴，比去年下降172宗，監警會說近年有一半投訴警方的指控無法追查或被撤回，更有60多項虛假不確，建議檢控提供假資料的投訴人。