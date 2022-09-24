澳門料最快10月尾恢復內地團　賀一誠指獲中央批准　拒評港「0+3」：有些地區可以躺平

【有線新聞】澳門行政長官賀一誠說，中央批准恢復內地旅行團來澳，最快10月尾成行，香港到澳仍要維持「7+3」檢疫。賀一誠不評論香港實施「0+3」，但說有些地區去內地要隔離，毋須顧忌才可以「躺平」。

香港「0+3」聯通國際之際，原本已經和內地通關的澳門，特首賀一誠星期五向國務院副總理韓正請求恢復內地旅行團及旅客電子簽注，賀一誠：「很多店舖都要關門，很多人失業，這些問題我們完全如實地向中央反映我們的困難，中央知道我們的困難。」

他預計要籌備一個月，首先開放廣東省、浙江省、江蘇省、福建省及上海市，最快10月底迎來首批旅客，目標是每日有4萬人訪澳，較現時旅客量多一倍，有條件一年接待4,000萬人。

至於與香港「通關」就無期，由香港入境的旅客維持「7+3」，即7天酒店檢疫和3天自我監察。他說不評論香港放寬「0+3」，「作為澳門政府評估來說，我們現階段內地的客源對我們最重要 ，有些地區反正回去（內地）也要隔離，他們就不需要顧忌、可以躺平，但我們沒有這個條件，澳門市民回內地若要『7+3』，我們的市民肯不肯？」

他說旅客入境檢疫措施，澳門與內地要一致，否則會影響澳門居民免檢疫往內地，亦不能恢復旅行團及電子簽注。