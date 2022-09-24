蕭澤頤專訪︱稱十一國慶將加強巡邏　視乎風險批准遊行　暫無情報顯示香港成恐襲目標

【有線新聞】警務處處長蕭澤頤在本台節目《有理有得傾》說沒情報顯示香港成為恐襲目標，但近年發生不少涉及槍械案件，會加強情報蒐集及巡邏。至於十一國慶會否批准遊行示威，他說會視乎風險評估。

尚有一星期便是國慶，警務處處長蕭澤頤在本台節目《有理有得傾》指，目前香港恐襲風險仍然維持中度，無透露當日會增加多少警力，只是表示會加強巡邏。蕭澤頤：「未有具體情報顯示香港會成為受襲的目標，過去這兩、三年，事實上拘捕（破獲）不少案件涉及真槍實彈，不能掉以輕心。（以往國慶日社民連都會遊行示威，今年有否收到他們遊行不反對通知書申請？）暫時未收到。（會否不會鼓勵團體於特別日子出來？）會勸籲任何人不要作出任何違法行為，這是非常重要，若果他們仍然堅持要做，一定違法必究。」

英國駐港總領事館外較早前有人以口琴吹奏英國國歌及《願榮光歸香港》，被警方以涉嫌煽動拘捕，蕭澤頤表示案件仍在調查，暫時未落案起訴，「做任何事情之前，要思考會否觸犯任何法例，有可能煽動其他人情緒；作出擾亂秩序行為都有可能觸犯法例。（只是吹奏這兩首歌，如何引起煽動、令人憎政府？）會調查是否有證據。」

一名大學生因反修例事件監禁，服刑後被指影響校譽被開除學籍，據報蕭澤頤曾經出手協助，他沒有透露太多。蕭澤頤：「其實我本人做很皮毛的事，只是個別事件，事實上我亦與很多不同大學校長討論過，他們絕大部分都認為這班年輕人只要他們誠心悔改，其實應該給予他們機會。當他已承擔法律責任，他出獄後仍然不給予他機會、迫他們走到牆角，到最終誰會受難？其實是整個社會都受難。」他指自己接觸的中學生個案，大部分學校都願意接納。