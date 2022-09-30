疫苗通行證｜即日起擴至5歲　家長指為多人掃針卡較麻煩　有校長稱更難安排活動

【有線新聞】5歲或以上小童即日起入食肆等表列處所都要符合疫苗通行證要求，有去堂食的小朋友說不清楚新措施，職員沒有幫她們反掃二維碼。有小學校長則反映新措施增加出外活動的難度。

現在5至11歲都要掃碼，疫苗通行證適用年齡擴大至5至11歲，小朋友入餐廳前都要掃針卡。新措施第一天實行，有小朋友不太喜歡：「很麻煩，因為又要找電話，電話又可能無電、入不到去。我總覺得時間是寶貴，因為如果失去1分鐘、即是少了1分鐘玩。」

這名10歲同學在餐廳外觀望，陳子諾：「因為學校不能帶手機，所以通常要家人幫我掃碼。（你今天有無帶電話？）沒有、學校不容許帶，所以我叫外賣。」

亦不是每個小朋友都這麼清楚入餐廳要怎樣做，學生：「（剛才有否去堂食？） 對。（你有否使用安心出行？）有。（進去後有無職員掃描疫苗通行證？）有嗎？」

有家長一早將小朋友的針卡加入自己的安心出行做「同行者」，徐小姐：「哥哥懂得用電話，不過我不會給他帶，因為怕他玩遊戲。」黃小姐：「我有兩個小朋友，掃描又要排隊有點麻煩，後面又有人等候。」

除了外出吃飯，一年一度的學校旅行或者都受影響，因為營地及博物館等處所都要用到疫苗通行證，學校要修改計劃遷就未符合要求的學生，資助小學校長會副主席陳淑儀：「可以去到的學生只有一小部分，這樣可能其他學生就要遷移去其他可以去到的地方，例如戶外地方、公園，或者可能有些學生留在學校進行一些遊戲日活動，給予一些活動的空間他們。」

陳淑儀說不希望一刀切取消這些課外活動，因為外出學習對學生很重要，雖然行政工作多了，老師願意盡力配合。