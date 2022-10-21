李家超專訪｜稱普選非任內首務　考慮市民得益為先　強調教師須弘揚愛國愛港、一國兩制

【有線新聞】《施政報告》未有提及普選，行政長官李家超在本台節目《有理有得傾》說，推行選舉制度時最重要考慮能否為社會帶來好結果，而落實普選並非他任內首要工作。

《基本法》列明香港要循序漸進落實雙普選，不過新一屆政府首份《施政報告》對普選隻字不提，李家超說這項工作相對次要。

行政長官李家超：「我的優先不在選舉制度，我的優先是安排好，按着現有制度去安排好選舉，產生為香港做實事，無論甚麼崗位的人，政府也好、議員也好，會不會有些（推展普選的）工作進行，甚麼時候、在你任內，香港人有普選特首的機會？你知道《基本法》已經將我們選舉制度、目標、步伐與現有制度應該如何（推進）。我自己經歷過選舉，我看到選舉過程理順許多，立法會現在很高效、高質。任何地方的選舉制度，都一定追溯它的歷史來源、社會的演變及最終制度所產生出來，最後市民的得益有多大。」

政府亦提出改善校園問責架構、完善國民教育，李家超說是要確保教師表現符合要求。李家超：「主流價值觀應該是甚麼，是弘揚愛國愛港、擁護一國兩制。如果有教師不是教這個（價值觀）相反的話我不認同。（就要離職？解僱他）就要處理他。（如何評估一間學校落實國民教育做得足夠與否？）我覺得從事教育的人都是專業，很簡單，愛國愛港及擁護一國兩制，沒有含糊的地方，我不知你有甚麼地方含糊、可以解釋一下？（我純粹想問那個問責架構、運作模式是如何？）教育局有指引、課程，學校管理全部都專業，而且社會監管有甚麼做不好，香港透明度非常高，我們有監管機構，專業自律、自我求進。」

至於《施政報告》無再提幼師薪級表是否「走數」不再處理，李家超說會不時按需要，檢討不同教師的薪酬待遇。