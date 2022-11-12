國家衛健委：調整政策不等於放鬆和「躺平」

【有線新聞】內地單日新增病例持續破萬，周五多11803宗新型肺炎本地個案。針對早前公布的20條優化防控措施，國家衛健委強調，調整政策不等於放鬆和「躺平」，是為更精準科學做好疫情防控，重申「動態清零」總方針不動搖。

國務院聯防聯控機制周五發布通知，就中央進一步優化防控工作的20條措施作出重要部署。國家衛健委強調，相關優化措施不等於防疫放鬆和「躺平」，重申「動態清零」總方針不動搖。

國家衛健委副主任雷海潮表示：「每一次我們對防控措施的，優化調整都是十分審慎的，也是經過專家科學論證的，確保積極穩妥、風險可控。所以這不是放鬆，這更不是『躺平』，而是要更加精準科學的，來做好我們的疫情防控和處置工作。」

當局稱，優化後的舉措能明顯緩解隔離資源緊張和防疫人手壓力，既可做到防疫，又盡可能減少對經濟社會發展和民生服務保障的影響。

內地單日新增病例持續破萬，周五多11803宗新型肺炎本地個案。廣東佔最多，有超過3700宗，絕大部分來自廣州。珠海有1宗無症狀感染，當地在社區採樣點發現一名核酸異常人員懷疑染疫，他曾於周四進入珠海航展部分場館，但全程佩戴N95口罩，經研判後屬風險可控。河南有2164宗，內蒙古和重慶各有超過1200宗。

至於台灣周六新增超過1.9萬宗本地病例，再多60人死。