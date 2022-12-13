免掃安心｜有市民稱應與疫苗通一併取消　旅議會：取消檢測及針卡才真正復蘇

【有線新聞】有市民覺得安心出行及疫苗通行證應一併取消，有人覺得保留針卡有保障，而旅發局就熱烈歡迎取消黃碼標誌香港旅遊大門打開，旅議會亦預期聖誕檔期會有更多旅客來港。

安心出行不用掃，針卡就要繼續展示，市民覺得如何。

張先生：「其實分別不大（為甚麼？)取消疫苗通行證，都是要檢查，打齊三針才可入表列處所。」

王女士：「為何不一次過取消。」

許女士：「不用掃安心出行，有針卡約束市民，不得不打針。」

有餐廳覺得減省一項措施總算是好事。

員工吳女士：「方便了，客人不用掃兩次安心出行，只要望針卡就可以。」

李女士：「如果可以取消（疫苗通），不用掃了才坐下，我們會放心，擔心客人忘記、有人查，無掃會擔心。」

旅客入境可自由出入不同場所，包括品嚐美食，旅行團亦不用受制「團進團出」。旅遊業議會說原本聖誕檔期沒有入境團，現在預計可能有2,000人報團。旅遊業議會總幹事楊淑芬：「對於入境旅行團是容易安排了，旅客來港後選擇會更多，真的可以享受在小型食肆用膳，真正感受香港美食之都的感覺。」

旅議會認為，要取消抵港核酸檢測以及疫苗通行證，配合與內地免檢疫通關，本港旅遊業才能真正復蘇。