浙江有火流星墜落　附近村民稱拾獲隕石

【有線新聞】在浙江，有不少民眾在星期四傍晚拍攝到天空出現巨大的火球，其後墜落地面傳出巨響，有天文學者初步判斷是火流星。

在浙江杭州不少人都表示，星期四接近傍晚見到有多顆發光球體，劃破漸漸入黑的天空，急墜而下。目擊者陳先生說：「當時大概是不到六點左右，然後天空中突然整個天都亮了。一團火球一樣的東西掉下來，掉下來之後持續了三秒左右。當時以為是流星或者附近在放煙花。」

有天文學者指，初步推斷天空的火球其實是火流星。因為體積較大，所以在天空中燃燒時會發出強光。中國科學院國家天文台研究員苟利軍指：「我們稱之為火流星，幾毫米大的碎石頭從天空中降下來，它的速度非常快，可以達到每秒一、二十公里。這樣的速度在下落的時候在天空中燃燒，這就是我們所看到的流星。但是這個尺寸有可能比較大，如果在空中沒有燃燒完，最後落在地上就有可能是我們看到的隕石。」

在火球墜落地點附近，有村民報稱拾獲隕石，又說隕石撞擊地面時，留下一個直徑約8厘米的洞。另有村民也聲稱同樣檢獲隕石，更有人願意用300萬人民幣購買。

檢獲隕石石塊後能否據為己有？有內地律師就指這類隕石屬於地質遺跡，任何人都不可破壞或進行買賣。目前有關隕石碎片已被警方帶走。