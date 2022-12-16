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六旬翁考路試疑嚴重錯誤 涉2000元賄賂考牌官遭廉署起訴
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2022年12月16日
港聞
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【有線新聞】一名60歲男子考路試時，涉嫌賄賂考牌官，被廉署起訴。
案發在今年7月，被告到運輸署油塘駕駛考試中心參加路試，但懷疑犯下嚴重錯誤，被告之後向考牌主任支付2,000元希望對方給予合格，考牌主任拒絕收款，並向運輸署報告。
廉署人員到場拘捕被告，控告他向公職人員提供利益罪，被告獲准保釋，下星期二到觀塘裁判法院答辯。
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