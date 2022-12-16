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《明報》刊曾志豪搜尋國歌及安心出行評論 特區政府：必須指正
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2022年12月16日
港聞
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【有線新聞】時事評論員曾志豪在明報發表一篇有關網絡搜尋國歌的評論，特區政府表示遺憾。
曾志豪在明報發表評論，題為「以科學讓Google安心出行」，提出政府取消使用「安心出行」與要求Google更改國歌搜尋結果，均是不了解科學精神的表現。
特區政府批評曾志豪不清楚事情的嚴重性，重申中國國歌只有一首，屬於大是大非的問題，不容任何人用其他歌曲混淆，把其他例子與損害民族尊嚴的事件相提並論是引喻失義、必須指正。
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