張宇人專訪｜重組中大校董會助改善管治　批變外人駕馭說法偏頗　指學生不應費時議政

【有線新聞】三名身兼中大校董的立法會議員提出修例重組中大校董會，其中一名校董張宇人在本台節目《有理有得傾》指，不是針對校長段崇智。他又指不反對重組學生會，但認為學生不應放太多時間討論政治。

中大校長段崇智續任引起部分建制派批評，身兼中大校董的立法會議員張宇人提出修例，大減校董會人數、增加校外校董比例，並將校長任命門檻提高，張宇人指希望改善中大管治，張宇人：「（記者：有部分人指矛頭是否直指校長段崇智？）當然不是。整體34個校董的四分三（支持），其他大學校外（委員）四分三都一樣有，與現時出席人士的半數就較兒戲。上次續任（校長），50多人只有8至10人支持、3人反對，是否應該如此通過，對管治有沒有好處？（記者：校外人士比例多了，是否令校外人士駕馭了校董會？）你覺得張宇人是一個校外人，我有沒有駕馭到？這個講法是偏頗和狹窄。」

中大學生會去年不再被校方承認，九間書院學生代表有意捲土重來，張宇人說不反對。張宇人：「如何運作，我認為除了要合法，法理情都要配合。（記者：以往很多時候大學學生會就時事和政府政策批評，應否就這些範疇發聲？）學生發聲是絕對無問題，很多政治問題你是否不用擔心？我50歲先從政，有很多年參與政治，你擔心將來無機會嗎？」

中大早前有學生於畢業禮示威，張宇人曾指開除其學籍，他重申學生要懂得尊重場合，張宇人：「不要干擾別人畢業禮，是否太過份 ？（記者：是否嚴重到踢出校，按照你之前說法。）我覺得不會踢太多人出校，或者第一步不踢，先不給你畢業文憑，學生便會明白要尊重。」