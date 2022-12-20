河南男圍毆致死案主犯囚終身　網傳舉報少女獲釋後精神失常

【有線新聞】我們之前報道過河南開封一名少女拍片實名舉報父親被人打死。案件周二宣判，兩名被告分別被判無期徒刑和入獄8年。不過近日有多條網傳片段見到，舉報少女在街上行為怪異，懷疑精神失常。

河南開封這個姓葉的少女，本月初拍片實名舉報稱，父親在去年被多人圍毆致死，但疑兇一直逍遙法外，引起內地網絡廣泛議論。警方其後澄清說，案件亦已移交法院處理，事隔不久就有新進展。

開封市中級人民法院周二通報，案件一審宣判，兩名被告劉青藝和劉得見去年宴會期間，故意傷害男子葉洪青並導致其死亡，構成故意傷害罪；其中主犯劉青藝被判無期徒刑，從犯劉得見就判囚八年，兩人另外須賠償原告人經濟損失合共近12萬元人民幣。

不過事件並未因此平息。早前有杞縣公安局職員表示，舉報的少女因涉嫌違法犯罪，被當局帶走調查。而近日網上流傳多段影片，拍到疑為少女和家人的最新畫面。

「葉冰艷、葉婷為她父親申冤，你不知道咋弄的，我的閨女成這樣了。我希望你發個抖音，我希望你發個視頻，我求求你吧。」拍片的人聲稱少女的母親在馬路上跪地叩頭，控訴女兒被公安釋放後，表現非常奇怪。

片中見到疑似是該名少女的人，不但全程動作怪異，更突然當街脫掉褲子，其家人見狀隨即上前制止；另一片段就見到少女被家人攙扶期間，神情目光非常呆滯，令人懷疑她精神狀態出現問題。