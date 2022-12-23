北京述職｜習近平：中央充分肯定李家超工作　李克強稱將推動兩地人員往來逐步復常

【有線新聞】國家主席習近平接見到北京首次述職的行政長官李家超，充分肯定李家超的工作，讚揚他展現愛國者治港新氣象，又指中央全力支持特區政府依法施政，在新時代新征程香港將大有可為、風光無限。

習近平在中南海瀛台接見李家超，出席的包括主管港澳事務的副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、特首辦主任葉文娟。習近平充分肯定李家超和特區政府施政，國家主席習近平：「你擔任行政長官以來，帶領新一屆香港特別行政區政府，勇於擔當、務實有為，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現愛國者治港的新氣象。香港在一國兩制正確軌道上穩步前進，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定。」

習近平提到中共二十大精神，說一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，習近平：「是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央將全面準確、堅定不移、貫徹一國兩制方針，全面支持行政長官和特別行政區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局，在新時代新征程上香港將大有可為、風光無限。」

行政長官李家超：「感謝主席一直以來對香港的關心和支持，對我的指導和勉勵，主席的重要講話和二十大報告都明確說明一國兩制是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持。香港各界非常鼓舞和支持，國際社會反應正面，對一國兩制的信心和支持是明顯實在和熱烈的。」

李家超將於星期六離開北京，抵港後會會見傳媒，總結向國家領導人述職情況。

習近平亦接見澳門特首賀一誠，說他帶領特區政府穩健施政，掙扎實幹、保持大局穩定，認真學習宣傳貫徹二十大精神，穩步推進澳門維護國家安全法修改，扎實推進橫琴粵澳深度合作區建設，充分肯定賀一誠和特區政府工作。

央視報道，總理李克強昨日接見李家超時提到通關，說隨著疫情防控調整措施落實，有關方面要做好溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常。