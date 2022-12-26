免檢通關｜金冬雁稱有風險但可控　倡設限額及核酸檢測

【有線新聞】新型肺炎連續多日超過兩萬宗，內地個案亦急增，有學者認同這時候通關有風險，但相信風險可控，因為很多人已感染過，只要政府做好準備，包括準備足夠藥物就可以。

望穿秋水終於通關在望，但本港近期確診人數增加，內地個案亦急增，有學者認同可能有風險。

港大生物醫學學院教授金冬雁：「因為內地現正值大海嘯時期，確診的人肯定多，問題在於我們跟她通關，香港人去內地可能會中招。中招後對我們的醫療，各方面可能造成負擔，內地人亦一樣。」

內地現時主流病毒株是Omicron BF.7，與本港不同源，會否再令本港出現大爆發，金冬雁說短期內二次感染機會十分小，加上本港已有不少人感染過，相信風險可控。

金冬雁：「根據我們公共衞生學院的研究，每天找一萬人檢測抗原，發現我們每日有15至20萬人受感染，這麼多人受感染都未有大爆發，說明社區免疫屏障足夠，外出再回來都抵得住。」

金冬雁提醒通關前要準備好藥物及疫苗。金冬雁：「香港作為發達的商業中心，肯定可以買大量的藥、疫苗給有需要的人用，當然我們要先保障本地人有疫苗可接種和夠藥。」

他建議兩地通關初期不要即時全面放寬，可先設限額再逐步增加，來港的人要做多幾次核酸檢測或者連續數天做快測。