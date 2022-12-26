漢榮書局｜屹立逾半世紀除夕結業　推車仔做到「入舖」　負責人：當搵唔到書或會記起我哋

【有線新聞】屹立逾半世紀的漢榮書局將於大除夕結業，由推車仔賣二手書到經歷黃金年代，一路走來如何？

迫爆書局的場面是一代學生及家長的集體回憶，亦是漢榮書局最風光的日子。漢榮書局負責人石漢基：「門市逼到最多人時，要暫停一小時補貨。教科書賣清光，若果不補貨不能賣，有時做到晚上十一、二時才能收工。」

石漢基是漢榮第二代掌舵人，見證書局以至整個教科書行業的起落。石漢基：「90年代至2000年代是最好，不論出版社、書局也是，當時學生人數多，買書亦都多。以往書的變化不大，隨時一本書可以賣數年，以前通脹亦都高，每年加價5至6%，最多加10%，有存貨就賺到錢。」

約十年前由旺角搬到來油麻地，屹立香港逾半世紀，由六十年代父母手推車賣二手書起家，做到七十年代「入舖」。石漢基：「當時很開心，以前隨街走，有舖不用那麼辛苦。」

辛苦大半生，書局亦要講再見。隨著電子書普及，大專市場已經萎縮，中小學亦逐漸改用網上教材，整個行業生態改變，後繼無人決定急流勇退。石漢基：「從事幾十年，都要面對現實，希望留個好的公司名給人回憶，好過未來做得不好，浪費過去的心機。」

告別之時，他最希望家長記得甚麼。石漢基：「許多家長知道我們書最齊，估計他日會懷念，當找不到書時記起我們。」