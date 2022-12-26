返回
按輸入鍵開始搜尋
漢榮書局｜屹立逾半世紀除夕結業　推車仔做到「入舖」　負責人：當搵唔到書或會記起我哋
【有線新聞】屹立逾半世紀的漢榮書局將於大除夕結業，由推車仔賣二手書到經歷黃金年代，一路走來如何？
迫爆書局的場面是一代學生及家長的集體回憶，亦是漢榮書局最風光的日子。漢榮書局負責人石漢基：「門市逼到最多人時，要暫停一小時補貨。教科書賣清光，若果不補貨不能賣，有時做到晚上十一、二時才能收工。」
石漢基是漢榮第二代掌舵人，見證書局以至整個教科書行業的起落。石漢基：「90年代至2000年代是最好，不論出版社、書局也是，當時學生人數多，買書亦都多。以往書的變化不大，隨時一本書可以賣數年，以前通脹亦都高，每年加價5至6%，最多加10%，有存貨就賺到錢。」
約十年前由旺角搬到來油麻地，屹立香港逾半世紀，由六十年代父母手推車賣二手書起家，做到七十年代「入舖」。石漢基：「當時很開心，以前隨街走，有舖不用那麼辛苦。」
辛苦大半生，書局亦要講再見。隨著電子書普及，大專市場已經萎縮，中小學亦逐漸改用網上教材，整個行業生態改變，後繼無人決定急流勇退。石漢基：「從事幾十年，都要面對現實，希望留個好的公司名給人回憶，好過未來做得不好，浪費過去的心機。」
告別之時，他最希望家長記得甚麼。石漢基：「許多家長知道我們書最齊，估計他日會懷念，當找不到書時記起我們。」
上一條影片 北海道星野酒店6間推介　全新開幕／滑雪度假／溫泉／觀賞雲海　最平$170起
下一條影片 失眠人士救星｜日本Twitter瘋傳「愛麗絲睡眠法」　6步幫你10分鐘入睡　網民讚神奇
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水　否則噴「毒霧」　吸入後可致肺炎　K Kwong教7大安全貼士
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
2022年12月19日