內媒指大批重症長者患「白肺」　國家衛健委：無關原始毒株、疫苗接種

【有線新聞】內地周二新增5136宗新冠病毒本地感染，廣東有超過2200宗。有內媒報道，近日不少重症長者肺部出現大範圍白色陰影，即是所謂的「白肺」；國家衛健委解釋，「白肺」患者佔整體比例非常低，亦與原始毒株和疫苗接種無關。

武漢市第四醫院內科醫生成忠說：「我們正常人的CT（電腦掃描），一般肺上都是黑顏色的，比較乾淨的，但是她整個雙肺已經都白化了，這個缺氧就應該是非常重了。」這位醫生口中所講的「白肺」，出現在不少感染新冠病毒患者的肺部。

內地傳媒報道，這間位於湖北武漢的醫院，近日收治了多名新冠感染患者，而且大部分都是長者，他們的電腦掃描發現，肺部有大範圍白色陰影，即是所謂的「白肺」。醫生說，患者感染初期多數會出現食欲和精神較差等症狀，但當感染胸悶氣促時，可能已出現缺氧，延誤救治很可能危及生命。

針對這些「白肺」患者情況，國家衛健委稱真正的「白肺」，屬於比較嚴重的肺炎，並非只要出現炎症就是白肺；又指「白肺」患者會出現低氧血症或呼吸窘迫，特別是高齡兼有嚴重基礎疾病的患者，但強調這些患者佔整體比例非常低。

國家衛健委醫政司司長焦雅輝說：「首先我可以明確的回答，就是現在出現的所謂『白肺』，與武漢當時的原始毒株，和疫苗接種是沒有關係的。現在其實網絡上大家說的『白肺』，有的不是真正的白肺，有的也沒有達到很嚴重的程度，把它誤稱為『白肺』。」

另外，國務院聯防聯控機制春運工作專班印發方案宣布，明年春運由1月7日開始，至2月15日結束；並指為優化公眾出行政策環境，明年春運期間，不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢和實施乘客測溫，亦不得隨意暫停或限制客運服務，並會加快恢復已暫停的客運。