通關｜周日起每日最多6萬港人可北上內地　深圳灣、文錦渡、落馬洲北上南下名額各有5萬

【有線新聞】疫情三年，香港將於1月8日正式與內地通關。行政長官李家超表示，首階段1月8日通關，每日六萬港人從海陸空不同口岸北上，包括五萬人可經深圳灣、文錦渡及落馬洲等陸路口岸入境內地，兩地人士需經網上預約，入境無需檢疫。

李家超表示，海空大橋全面開放，料每日單向約一萬人北上，沒有其他限制。內地港人返港以及內地人北上均不佔名額，毋需預約。

【邊啲關口開放？】

．陸路口岸：深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田口岸）

．海空橋口岸：港珠澳大橋、港澳碼頭、中國客運碼頭、機場

【各口岸開放時間】

深圳灣：早上6時至午夜12時

文錦渡：早上7時至晚上10時

落馬洲支線：早上6時半至晚上10時半

港珠澳大橋：24小時開放

港澳碼頭：24小時開放

中國客運碼頭：24小時開放

【每日名額幾多？】

．三個口岸每日名額共五萬人，包括深圳灣：10,000人、文錦渡：5,000人、落馬洲：35,000人。至於其他口岸，包括中國客運碼頭、港珠澳大橋等名額則為10,000人。但內地港人南下返港、在港內地人北上不設限額。另外，春節後將恢復跨境學童來港上課安排、毋須網上預約。