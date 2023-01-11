中方停日韓過境免簽　日方提抗議　韓總統：沒必要引起兩國關係緊張

【有線新聞】中國進一步收緊對日韓公民的簽證限制，包括暫停過境免簽政策 外交部重申，針對相關國家的歧視性措施作出對等反應、正當合理。日方已提出抗議，南韓總統尹錫悅則表示，沒必要引起兩國關係緊張。

國家移民管理局周三宣布進一步措施，指針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，即日起暫停簽發日、韓公民的口岸簽證，並暫停他們來華可享72小時或144小時的過境免簽政策。

中國駐南韓及日本大使館前一日先後宣布，暫停簽發南韓公民赴華短期簽證及暫停審發日本公民赴華的普通簽證。外交部重申，中方根據相關國家採取的歧視性措施作出對等反應，是維護中國公民正當權益，亦是為維護國家之間，正常交往合作的必要環境，措施正當合理。

日本內閣官房長官松野博一在中方公布進一步限制措施前表示，已就中方舉動提出抗議，要求取消。外相林芳正表示，中方並非以防疫理由限制簽證審發，日方將視乎中國疫情發展及公開信息的情況作出適當回應。

南韓總統尹錫悅稱，韓中兩國沒必要因為防疫措施引致關係緊張，南韓之前暫停簽發中國公民的短期簽證目的是保護公民、依據科學制定，他要求外交部向中方充分說明立場，外長朴振則稱中方的舉措令人深感遺憾。