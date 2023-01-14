鄭雁雄接掌中聯辦主任　曾將反修例事件定性　國安法後首批被美制裁官員

【有線新聞】中央駐港國安公署署長鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任，他同時出任特區國安委國家安全事務顧問。鄭雁雄於2020年7月出任首位中央駐港國安公署署長，多次強調中央維護國安決心不可動搖。

鄭雁雄2020年7月被任命為首位中央駐港國安公署署長，負責監督和指導特區維護國家安全工作。駐港國安公署署長鄭雁雄：「我們將堅決依照法律規定，履行維護國安職責，行使相關權力。」

上任兩年半以來，多次就國安事務公開發言，包括將2019年反修例事件定性。鄭雁雄：「徹頭徹尾的顛覆政權、侵犯主權，而且其中的攬炒、黑暴等極端活動，這更是演化成為毫無人道的嚴重的反社會犯罪行為，對此沒有任何妥協、懷柔可言。任何人、任何勢力還想試探中央對香港維護國家安全的決心和底線，甚至膽敢在這一問題上輕舉妄動，只能是自取其辱。」

前年中央出手完善選舉制度，鄭雁雄說這樣可營造國家安全的常態法治環境。鄭雁雄：「完善香港選舉制度是維護香港特區政制穩定，和政權安全的治本之策，必將轉化為香港維護國家安全的治理效能，結束挑戰香港特區憲制秩序的種種亂象。」

主管回歸以來第四個中央駐港機構，李家超當選特首後都特地去拜訪他。

鄭雁雄亦是《港區國安法》實施後，第一批被美國制裁的官員之一，他多次公開表明不認同歐美國家價值標準。鄭雁雄：「絕不可以罔顧香港回歸中國的事實，去延續港英時期價值觀念，甚至聽英美國家頤指氣使，不能罔顧中央的根本關切，顛覆中國共產黨領導及中國特色社會主義的事情，妄想通過街頭政治改變內地政制來適應香港，是一種愚蠢的本末倒置，必定玩火自焚。」