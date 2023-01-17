輝瑞新冠口服藥短缺　印度仿製藥成「搶手貨」　內媒：九成送檢藥屬假

【有線新聞】美國輝瑞新冠口服藥成為內地民眾搶購的藥物，相關印度仿製藥同樣成為「搶手貨」；不過有內媒引述上海檢測機構稱，九成送檢的印度仿製藥都是「假藥」。另有專家稱新冠藥雖然有治療功效，但亦有一定副作用，建議康復者症狀消失後及時停藥。

美國輝瑞藥廠研製的新冠口服藥帕克斯洛維德，市面上持續供不應求，相關的印度仿製藥備受追捧，價格亦水漲船高。有上海傳媒報道稱，在內地網購這些印度仿製藥售價，已被炒高至原價的五六倍，每盒售約3000元人民幣。不過有當地檢測機構向媒體表示，市面充斥著不少印度仿製藥假貨，目前送檢的仿製藥中，有九成無檢測有效成分「奈瑪特韋」，也就是說那些都是假藥。

另外對於有不少新冠感染陽性康復者憂慮，日後是否需要繼續服藥鞏固療效，有專家認為毋須這樣做。北大第三醫院婦產科主任趙揚玉說：「新冠感染了以後，我們治療的藥物主要是對症，比如針對發熱、腹瀉、咳嗽等。那如果說這些症狀都消失了，那還是應該及時停藥的，因為藥物一方面起治療作用，同時還是有一定的副作用。」

她又提到例如孕婦等這類高風險群組，在康復後要特別注意防護，包括睡眠充足和營養均衡等，才能逐漸達到完全康復。

隨著疫情放寬加上春節臨近，北京大興國際機場的國際及地區航班周二正式復航，有從北京飛往香港的航班已在早上9時正順利啟程，是近三年來大興機場起飛的首架國際及港澳台地區客運航班。

機場同時恢復國際通程中轉服務，並恢復執行京津冀144小時過境免簽政策。根據相關政策，所有執飛赴華航班的航空公司，將負責查檢旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，中國海關亦會抽查。