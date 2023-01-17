立法會委員會不記名發言　以「部分議員」及「政府當局」等取代實名記錄

【有線新聞】立法會委員會的會議紀要不記名記錄議員及官員發言。

上月衞生事務委員會討論防疫措施的會議紀要，以「部分議員」、「政府當局」記錄議員及官員發言，取代實名記錄。立法會秘書處說，今屆立法會開始優化會議紀要的擬備方式，精簡整合與會者的發言重點，方便公眾、議員和官員更易掌握會議流程及討論要點。公眾可於網上翻看片段重溫發言，而立法會大會及財委會仍會實名記錄。