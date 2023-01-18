烏克蘭基輔近郊有直升機墜毀　包括內政部長等多名官員

【有線新聞】烏克蘭基輔近郊有直升機墜毀，當局下調死亡人數至14人，死者包括內政部長等官員。

現場有多處火頭、煙霧彌漫，地方官員指一架救援直升機在基輔近郊城鎮布洛瓦利墜毀，波及附近幼稚園及民居，死者包括兒童。

而機上遇難的9人包括內政部長及其副手等高官，當局指他們當時正前往戰場前線，暫未知直升機墜毀原因，總統澤連斯基形容是可怕悲劇。