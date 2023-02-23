華春瑩社交網圖文連發：中國無意成另一美國　央視主持拍片斥美惹議

【有線新聞】繼早前中國發表報告指責美國搞霸權後，外交部部長助理華春瑩近日在社交網連發多張圖文，說中國既無意擊敗、更不會成為另一個美國。央視主持人康輝亦拍片斥責美國，不過言論一出就引發熱議。

外交部部長助理、發言人華春瑩周二在社交網圖文並茂，列出10個原因反駁美國一些聲音一直聲稱，中國要在世界上取代美國；她指事實上中國根本不想超越美國，更無任何意圖把自身變成另一個美國。

她列出的原因包括有中國從不對少數民族展開屠殺、掠奪和種族滅絕；從不允許1%人口，擁有超過90%人口財富的總和；不允許人民死於大型槍擊事件；以及從不稱霸世界，不剝奪任何國家或地區的發展權等。

「美國憑藉著一張成本只有大約17美分的百元美鈔，就讓其他國家向美國，提供價值相當於100美元的商品和服務，這不是赤裸裸的掠奪行為，又是甚麼呢?」央視主持康輝近日拍片評論美國霸權的這幾句話，在網上引起很大爭議。有不少網民質疑，為何康輝身為內地官媒的主持人，卻連貨幣印鈔成本，不必和貨幣購買力掛鉤這麼基本的經濟學常識都沒有，更指經濟學既然不是康輝的專業，無必要就此事作評論；但亦有人認為，康輝只是將中國官方早前發表名為《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的報告中，相關的段落內容複述一遍，並非無的放矢。