新冠症狀因人而異　成藥非針對病毒　及早求醫診治減不適

新冠症狀不似預期 難耐發冷骨痛

由於王小姐沒有咳嗽、喉嚨痛，她起初不以為意，以為只是轉天氣著涼，完全沒有將發冷、骨痛與新冠肺炎拉上關係。由於病況一直未見好轉，故聽從朋友建議進行快速測試，豈料出現「兩條線」。她一直持續發冷，骨痛的情況更全身蔓延，嚴重影響睡眠質素，難以安睡。王小姐形容：「從來沒有試過病得如此辛苦。」

抗新冠病毒口服藥「治本」減不適

臥床一晚的王小姐病徵未見改善，開始心感不妙，恐病情持續會導致併發症，便決定求診。王小姐獲醫生處方5天抗新冠病毒口服藥療程，醫生亦解釋新冠症狀因人而異。王小姐指出：「服藥後約兩天，症狀漸漸減退，心中的擔心亦隨之消失。現來回想起來，自己因為不適而方寸大亂，終明白『病向淺中醫』的重要性。」雖病情有所好轉，但她亦有按照醫生指示，完成整個療程，並一直留意身體情況，約數星期後病徵已完全消失。

抗新冠病毒口服藥可減8成死亡風險

本港的防疫政策漸見放鬆，解除了各種日常生活的限制，然而新冠病毒仍在社區內傳播，不幸感染後有機會出現不同嚴重程度的症狀，尤其是高風險患者更應多加注意，如有不適應盡早求醫。醫管局文件顯示，抗新冠病毒口服藥可以快速降低體內病毒量，有效防止病情惡化，以及降低8成死亡風險。現時部分公營私營的醫院及診所，均可處方抗新冠病毒口服藥，不幸確診人士可以自行前往求診，只要病情適合及合符資格，便可獲免費處方，而當局亦預留名額予較高風險人士求診，有需要患者應盡快尋求醫生協助。

氣溫18度，本應是清風送爽的日子，但當時確診新冠肺炎的王小姐憶述：「確診時嚴重發冷，全身顫抖，18度天氣下需要穿4件衣服，用上電熱毯才可勉強入睡。」而令王小姐大惑不解的是，她沒有咳嗽、喉嚨痛等「典型」新冠症狀，再加上她已年約60歲，因此憂慮新冠病毒引發其他併發症。症狀持續了兩天後，她明白單靠服用成藥並不能針對病毒，求診後醫生為她處方抗新冠病毒口服藥，以盡早緩解不適。（資訊）