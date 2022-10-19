糖尿病可致腎衰竭　腹膜透析助排出毒素廢物

當腎功能跌至一定水平，而單靠藥物治療不足以控制症狀，便需要進行腎臟替代治療，當中包括腎臟移植及透析治療。透析治療是以人工方法，替代腎臟處理過濾的工作，大致可分為血液透析(洗血)及腹膜透析(洗肚)。腎科專科何露儀醫生表示：「要達到最好治療效果及減低感染風險，進行透析治療時有嚴謹的程序，患者亦有不少注意事項。」

腎科專科何露儀醫生

透析治療程序嚴謹 需注意導管口護理及清潔

血液透析是指把血液抽離身體，經過洗血機，以人工腎方式去除血液中的毒素及廢物，之後再把血液輸回患者體內。而腹膜透析則運用患者自身的腹膜進行過濾，醫生會為患者安裝洗肚喉，再把腹膜透析液透過導管注入腹腔，以腹膜去除體內的毒素、廢物、多餘的鹽份及水份等，並經透析液排離身體。

腹膜透析有其嚴謹的標準程序，何醫生提醒：「患者需做好導管口的護理，並在換水前做足消毒與清潔，以免因感染而致腹膜炎。」腎科專科護士會為患者進行評估，以判斷他們能否獨立做好各個步驟。部份患者或因病不能獨自處理程序，例如：糖尿上眼的患者視力受損，又或曾中風的人士活動能力有限等，或需照顧者協助，才能完成治療。

傳統腹膜透析液含葡萄糖 糖尿病患者需留意血糖變化

腹膜透析需使用特製透析液，醫生會根據患者的水份平衡，即有否積水問題及腹膜特性去選擇。傳統腹膜透析液含葡萄糖，並以數字去劃分葡萄糖濃度，包括：1.5%、2.3%或2.5%，以及4.25%，數字越大代表葡萄糖濃度越高，脫水能力亦越強。患者有機會在治療過程中吸收到額外糖份及熱量，如患者同時患有糖尿病，則需特別留意血糖變化，甚至需調整降糖藥物的劑量。一般而言，在糖尿病患者身上，醫生會盡量使用較低葡萄糖濃度的腹膜透析液，惟部份患者的身體狀況需較大脫水量，從而陷入兩難局面。

無糖配方助血糖控制 留置時間長無阻活動

現時亦有其他腹膜透析液選擇，包括成份為多醣聚合物的無糖配方腹膜透析液，由於不含葡萄糖，所以不會令血糖水平升高。這種腹膜透析液可留置在腹腔約12小時，比傳統腹膜透析液長，並能在這期間維持穩定脫水量，同時兼顧水份平衡及血糖控制，亦無阻患者日間外出進行其他活動。何醫生憶述曾有一名60多歲男士，已患糖尿病逾10年，併發糖尿上眼及腎病。他最初於晚間使用APD家居自動腹膜透析機進行治療，惟脫水量不足以致水腫及氣促。他亦曾使用2.5%及4.25%的腹膜透析液，雖改善了脫水量，但血糖水平上升，以致需增加胰島素劑量。他後來於日間使用無糖配方腹膜透析液，把腹膜透析液注入腹腔後便到店舖工作。這段期間腹膜透析液繼續發揮作用，不但改善了脫水量，積水及血壓問題亦逐漸得以解決。而他晚間亦可轉用較低濃度的透析液，有助血糖控制。

以上資訊由何露儀醫生提供，百特醫療支持

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