休息無助改善腰背痛　生物製劑可紓緩強直性脊椎炎

腰痠背痛是很多都市人的常見痛症，但導致腰痛的成因有很多，除了因過度疲勞或扭傷外，亦有機會是由系統性疾病造成，如脊椎關節炎，嚴重更會演變成強直性脊椎炎，一旦患者的背部完全僵硬，便不能逆轉。風濕病科專科陳柏滔醫生指出：「患者一旦錯過治療黃金期，就難以紓緩患處的發炎情況，使病情一直惡化。」

風濕病科專科陳柏滔醫生

強直性脊椎炎有別一般腰痛 嚴重可引發共病

脊椎關節炎是一種免疫系統疾病，發炎因子會持續攻擊脊椎。晚期脊椎關節炎會造成強直性脊椎炎，破壞患者脊椎關節。有別於一般腰痛，強直性脊椎炎患者的腰背痛楚會持續3個月以上，休息反而會加劇痛楚，有部分患者甚至出現晨僵，即睡醒後腰背變得僵直。

陳醫生表示：「強直性脊椎炎多以問症及臨床檢查作診斷，有研究發現此病與遺傳基因B27有關，因此醫生亦透過驗血檢測B27基因陽性比率及發炎指數。此病一般不難發現病徵，不過仍需視乎患者對此病的警覺性，假如他們把腰背痛當作一般扭傷或退化，可能會因忽視而延誤診治。」一旦病情惡化，一些簡單動作如彎腰及轉身等都無法做到，當脊椎受破壞或有新的骨質增生，令脊椎融合，病情便無法逆轉，長遠或會影響胸椎及肋骨，導致呼吸困難。另外，強直性脊椎炎可能會引發共病，如虹膜炎、銀屑病及炎症性腸病等。

視乎病情活躍程度 制訂不同治療方案

由於持續發炎會使關節受損，甚至僵直至無法逆轉的地步，因此要在病情活躍及關節未受破壞前，及早治療並對症下藥，陳醫生提醒：「治療強直性脊椎炎須以控制發炎因子為目標，切勿使用錯誤方法紓緩病情，如胡亂按摩等。」

醫生會透過強直性脊椎炎病情活躍度評分 （ASDAS），按患者發炎指數及患者痛楚評分等，判斷其病情嚴重程度。病情輕微的患者可服用非類固醇消炎止痛藥，減少關節發炎及減輕痛楚。一旦患者的周邊關節如腳踝及手肘等受影響，醫生便會處方傳統抗風濕藥紓緩病情，惟此藥物對中軸脊椎炎無效。

生物製劑助控發炎因子紓緩病情

當患者服用傳統藥物仍未見效，或可考慮生物製劑、口服標靶藥及生物仿製劑等其他治療方案。生物製劑如抗腫瘤壞死因子及白介素抑制劑，透過中和發炎因子控制發炎，例如：白介素-17抑制劑有效中和白介素-17A，在短時間內防止發炎因子進入脊椎及周邊關節，以紓緩病情。另外，部分生物製劑對紓緩共病，如銀屑病、炎症性腸病及虹膜炎等均有效。

陳醫生分享曾有一名中年男患者患強直性脊椎炎多年，後來驗出B27基因活躍，發炎指數亦十分高，惟礙於經濟考量，最初只服用消炎止痛藥，但效果並不理想，持續失眠，更影響同床的妻子。陳醫生最後決定為他注射白介素-17抑制劑，2星期後開始起效，逐漸減少服用消炎止痛藥，並大大提升睡眠質素。

以上資訊由陳柏滔醫生提供