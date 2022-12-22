衣服遮蓋皮膚恐加劇銀屑病 生物製劑助光滑皮膚「重見天日」

銀屑病使患者身上出現紅腫斑塊及白色皮屑，嚴重影響患者外觀，不少人看到患者的患處都可能會退避三舍。根據香港銀屑病友會調查，約7成患者曾遭歧視，但其實銀屑病是一種自身免疫系統疾病，不具傳染性。皮膚科專科胡惠福醫生指：「除影響心理外，銀屑病更可能引發不同共病，故患者須及早求醫，對症下藥。」

皮膚科專科胡惠福醫生

銀屑病影響上班族 病情嚴重或引發共病

銀屑病為一種自身免疫系統疾病，患者體內的T淋巴細胞錯誤攻擊自身組織，致產生大量發炎細胞因子，患者生活壓力大及睡眠不足等，均會使免疫系統變差及病情惡化。銀屑病會使身體較粗糙部位，如手肘、膝蓋或腰間等經常磨擦的位置出現紅腫及白色鱗屑，而患處邊界會較明顯。銀屑病發病高峰期分別為10至20多歲及50多歲。年輕患者大多正值事業拼搏期，當患處蔓延至衣物難以遮蓋的部位，如指甲變形及頭皮屑變多等，或使上班族患者出現尷尬情況，尤其對於需要見客的患者而言，或會擔心外觀可能會影響客戶觀感。胡醫生指：「除影響日常生活外，銀屑病有機會引發共病，使患者患上虹膜炎或炎症性腸病，甚至增加心血管疾病風險，當中以銀屑病關節炎最常見，影響三分之一的銀屑病患者，使患者十分困擾。」

醫生按嚴重程度 制訂不同治療方法

當患者求醫時，醫生會先詢問其家族病史及觀察銀屑病典型發病位置，如手肘、膝蓋及髮線等，一旦未能以臨床分辨，或需以皮膚切片檢查診斷。而嚴重程度主要視乎患處面積及斑塊紅腫及厚薄程度而定。

病情輕微的患者可跟從醫生指引，以含類固醇、維他命D衍生物及水楊酸等藥膏治療，如有頭皮問題，可以焦油洗髮水抑制皮屑增生。至於中度至嚴重的銀屑病患者，雖然外用類固醇藥膏可抑制銀屑病的發炎反應，但難以塗抹大範圍患處，使用過多亦會使微絲血管擴張及血管收縮。另外，紫外光燈治療亦有助抑制過分活躍的皮膚免疫系統，惟患者每星期須到訪診所3次作治療。而服用傳統藥物，包括口服維他命A及免疫抑制劑則須定期抽血，檢驗肝腎功能及血脂水平等，確保指數正常才可繼續用藥。如傳統藥物對病情無效，可考慮以生物製劑直接抑制銀屑病的發炎細胞因子，紓緩銀屑病的斑塊，如白細胞介素-23抑制劑能有效消除銀屑病斑塊，而白細胞介素-17抑制劑則有助紓緩難治患處，如頭皮、指甲及生殖器官等，而且起效速度較快。

胡醫生分享曾有一名25歲女教師求醫，她受銀屑病困擾10年以上，身體超過一半位置都受銀屑病影響，包括面、頸、頭皮及指甲，藥膏亦難以控制病情，嚴重影響工作，乘搭交通工具時亦以長袖衣物遮蓋全身。後來注射白細胞介素-17抑制劑兩星期後，斑塊越來越少，3個月後皮膚亦回復正常，不用再設法遮蓋患處。胡醫生建議：「患者可穿著透氣衣物，避免汗水過多刺激皮膚。」

以上資訊由胡惠福醫生提供