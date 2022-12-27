晚期前列腺癌治療副作用 患者應如何應對？

前列腺癌是其中一種常見男士癌症，初期病徵未必十分明顯，並有機會與其他疾病如良性前列腺增生混淆，容易令患者因警覺性不足而延誤診治。部分前列腺癌患者因出現病徵而求診時，有機會已惡化至晚期。臨床腫瘤科專科施俊健醫生指出 ：「晚期前列腺癌即已出現擴散，猶幸現時有不同治療方案，助患者改善病情及維持生活質素。」

臨床腫瘤科專科 施俊健醫生

降低男性荷爾蒙水平助減癌細胞活躍度

晚期前列腺癌一般較難根治，治療方向會偏向紓緩治療。前列腺癌細胞會受患者自身分泌的男性荷爾蒙(睪丸酮)刺激，而進一步生長及擴散。一般而言，如可壓抑體內的睪丸酮分泌，癌細胞便會因失去養分而減慢或暫停生長，病情的惡化速度亦因而減慢。施醫生解釋:「荷爾蒙治療是前列腺癌的基本治療方案，令患者可以保持生活質素。」

減低男性荷爾蒙水平的方法一般可分為手術和荷爾蒙針劑藥物，以手術方式切除兩邊睪丸可從源頭降低體內的睪丸酮水平，惟部分患者有機會因失去部分性徵而造成心理壓力。荷爾蒙針劑藥物可分為促黃體素釋放激素促動劑（LHRH agonist）及促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH antagonist）兩種。兩種藥物的整體療效相若，用藥後一個月可降低睪丸酮水平接近9成，然而患者仍需持續接受荷爾蒙藥物治療。



使用針劑藥物需留意用藥注意事項

使用促黃體素釋放激素促動劑（LHRH agonist）初期，睪丸酮會出現先升後降的現象，患者需額外使用口服抗雄激素加以控制，否則睪丸酮水平過高反會令癌細胞加速生長。而促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH antagonist）的起效時間則較快，注射一日後已可降低睪丸酮水平接近8成，惟患者需每月注射。

前列腺癌的確診年齡中位數為71歲，這年齡組別同時為心血管疾病的高危一族，因此患者接受荷爾蒙藥物注射前應考慮心血管疾病的相關風險。有研究指出相比起促黃體素釋放激素促動劑（LHRH agonist），接受促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH antagonist）的患者於第一年治療的心血管事件或死亡風險低近一半。

宜與醫生商討對策 紓緩療程副作用

前列腺癌的荷爾蒙治療，有機會增加糖尿病和心血管疾病的風險。睪丸切除手術及荷爾蒙針劑藥物亦有機會導致潮熱、肌肉流失、性慾下降或勃起功能障礙等副作用。施醫生建議患者與醫生商討以制訂合適治療，同時亦可調整生活方式，例如：透過增加戶外活動時間以吸收陽光及維他命D、多做運動等，以紓緩治療的副作用。

以上資訊由臨床腫瘤科專科施俊健醫生提供