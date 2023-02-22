荷爾蒙治療助晚期前列腺癌患者降男性荷爾蒙　心血管病患者治療注意事項

不少男士遇到排尿問題，都會覺得是年紀漸大的「必經之路」。不過排尿不清、排尿緩慢及小便帶血絲等情況亦可能是患上前列腺癌的警號。泌尿外科專科林沛泓醫生表示：「一旦前列腺癌擴散至骨骼等位置，患者除了出現排尿問題外，亦可能會感到脊骨刺痛或腰痠背痛等。」雖然前列腺癌擴散範圍甚廣，但現時亦有不同治療幫助晚期前列腺癌患者，當制訂治療方案時，醫生會因應不同的考慮因素，決定合適的方案。

泌尿外科專科林沛泓醫生

不同荷爾蒙治療幫助達至晚期前列腺癌治療目標

由於晚期前列腺癌已擴散至身體其他部位，一般都難以根治，醫生會以紓緩病情及延長壽命為主要治療目標，而最常採用的便是荷爾蒙治療，包括睪丸切除手術及針藥治療。林醫生指：「超過9成男性荷爾蒙由睪丸分泌，而男性荷爾蒙的半衰期短至20分鐘，因此當兩側睪丸被切除後，便能迅速抑壓男性荷爾蒙，有效減輕前列腺癌生長帶來的病徵，達至長遠控制病情的效果。」

雖然睪丸切除手術能夠「一了百了」，但難免為患者帶來心理壓力，亦不是所有患者都適合進行手術。醫生或會考慮以不同針藥，包括促黃體素釋放激素促動劑（LHRH agonist）及促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH antagonist），以壓抑男性荷爾蒙增長及控制病情。兩者均透過腦下垂抑制男性荷爾蒙分泌。患者接受LHRH agonist注射後，身體會先釋放大量男性荷爾蒙，然後產生反作用力，在短時間內使男性荷爾蒙水平跌至零。而LHRH antagonist則像直接「關水喉」，即時截斷男性荷爾蒙分泌，因此藥物更快見效。

留意荷爾蒙治療副作用 醫生須考慮患者情況制訂合適治療

患者在接受治療期間，調整男性荷爾蒙分泌後或會出現不同副作用，如體重增加、肌肉流失、骨質疏鬆、性慾下降、勃起功能障礙及情緒低落等，不過林醫生強調：「大部分副作用均可透過其他藥物改善，患者亦應多到戶外走走，以加強肌肉訓練及防止骨質疏鬆等。只要跟從醫生指示，大部分副作用均能受控，無須過分擔心。」

除了副作用外，醫生制訂治療方案時，亦會考慮患者的身體情況。假如患者行動不便，醫生或會建議他進行睪丸切除手術或注射LHRH agonist，因LHRH agonist只需3個月或6個月注射一次，可減少患者覆診頻密度。另外，醫生亦會考慮患者的病歷，如患者曾患上心血管疾病，尤其曾「通波仔」、接受心臟病手術及中風等，注射LHRH antagonist便較合適，研究顯示可減低患者患上心血管疾病的風險約一半。

林醫生分享患者受病徵困擾的程度亦是考慮因素之一，他曾有一名60歲晚期前列腺癌患者骨痛情況嚴重，希望能盡快紓緩痛楚，後來接受LHRH antagonist針藥治療以迅速抑制男性荷爾蒙。患者接受注射1日後，隨著男性荷爾蒙得到抑壓，骨痛隨之消退。

以上資訊由林沛泓醫生提供