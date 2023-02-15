前列腺癌、良性增生易混淆 合併治療助晚期患者緩惡化延壽命

前列腺癌在眾多癌症中，屬於發展相對較慢的腫瘤，而且早期病徵不明顯，容易與良性前列腺增生混淆，難以察覺。這或致本港於2020年大約有一半前列腺癌新症，確診時已屆第三至四期，腫瘤已不只影響前列腺，更漸漸擴散至身體各部分。針對晚期前列腺癌，荷爾蒙治療擔當重要角色，但臨床腫瘤科專科林河清醫生指，前列腺癌細胞有機會對單一傳統荷爾蒙治療產生抗藥性，令治療失效。幸而，近年不少臨床研究顯示，將傳統荷爾蒙治療、新式荷爾蒙口服藥及化療作合併治療組合，能有效緩減病情惡化，延長壽命。

臨床腫瘤科專科 林河清醫生

家族病史及飲食習慣為風險因素

前列腺癌有不同風險因素，包括有家人曾經患上前列腺癌、吸煙或多紅肉和多脂肪的飲食習慣等。林醫生補充：「有部分食物可以產生輕微的保護作用，例如含蕃茄紅素的蔬菜和花科類食物，亦有臨床研究顯示，常喝咖啡或進食大豆類製品人士患前列腺癌的機會會輕微較低。」

與良性增生症狀相似 患者易忽視病情

早期前列腺癌與良性前列腺增生的病徵相似，兩者均會出現下尿道症狀，包括小便頻密、夜尿多、小便赤痛等，患者一般難以察覺辨別。要判斷是否前列腺癌，臨床上醫生可以安排多項檢查，包括肛門指檢，即經肛門檢查前列腺有否出現腫脹硬塊，當發現有異常，醫生會再為患者安排抽血檢驗前列腺特異抗原（PSA）指數。若指數值高於正常，醫生會進一步考慮為患者安排磁力共振和抽取組織以辨別屬前列腺癌或良性增生。

林醫生引述國際指引並建議55歲或以上男士定期進行身體檢查，包括PSA指數，以定期監察前列腺健康，即使發現指數異常，醫生也可以安排進一步檢查，以及早發現和治療。

合併治療 有助延長晚期整體存活期

一旦確診前列腺癌，更不幸已屆晚期，即癌細胞已擴散，治療的目標主要以紓緩性為主，透過抑制身體分泌男性荷爾蒙睪丸酮，令癌細胞不再受睪丸酮刺激而生長，醫學上稱之為去勢治療。然而林醫生表示：「一般而言，患者在接受去勢治療1年至年半後，前列腺癌細胞有機會再次惡化，治療即告失效。」可幸的是，大型醫學研究發現，只要在荷爾蒙治療仍有效的階段，合併新型口服荷爾蒙藥物或化療，比只用傳統荷爾蒙治療的治療效果更佳，延長腫瘤無惡化存活期和總生存期。化療會產生不少難以避免的副作用，如脫髮、嘔吐、口腔及手腳潰爛等，有鑑於普遍患者年事已高，身體未必能夠承受化療的副作用，更會影響往後日常生活。而新型口服荷爾蒙藥物副作用則較少，更能維持患者生活質素。而針對較高風險的患者，更可以三種治療合併，即傳統、新型荷爾蒙口服藥物及化療作治療組合，相比起只用傳統荷爾蒙治療配合化療，助患者更長遠地控制病情。

支持患者經濟 藥費封頂計劃助用藥治療

林醫生提到：「香港前列腺癌的發病年齡中位數為71歲，大多都是已退休人士，並無獨立經濟能力，或會擔心藥費高昂而延誤治療或自行減藥。猶幸現時有社福機構提供藥費封頂計劃予患者，除可減輕經濟負擔外，亦更容易為未來作預算。」患者只需自費一段時間藥費，便可免費用藥直至醫生停藥或改變處方。有需要的患者可以了解相關資訊，以安心抗癌。

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房 (電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

以上資訊由臨床腫瘤科專科林河清醫生提供