早期腎癌難察覺 微創局部切除手術助保腎臟功能

腎臟「身兼多職」，既可幫助排走新陳代謝的廢物，又可分泌荷爾蒙，以控制血壓，並平衡體內電解質及鈉質等。早期腎癌難以被發現，不少患者在腫瘤大至7厘米以上才出現病徵，如排出血尿、腰間出現硬塊及腰痛等，可能已屬晚期腎癌。不過，晚期腎癌並非代表只能坐以待斃，現時亦有較先進手術有助延長患者壽命之餘，對其腎功能傷害亦可減至最低。

泌尿外科專科 鄭冠中醫生

腎癌以外科手術治療為主 腹腔鏡腎切除手術助減輕腎功能損耗

泌尿外科專科鄭冠中醫生指：「腎癌的外科手術主要分為局部及全腎切除，醫生會考慮腎腫瘤的大小及患者的身體狀況等，以決定手術方案。」如果腫瘤大至7厘米或以上，一般而言則會以全腎切除為主；針對小於4厘米或屬良性的腫瘤，醫生便會考慮局部腎臟切除手術，以保留患者大部分腎臟組織，亦可將手術對患者腎功能的影響減至最小。

無論局部或全腎切除手術，臨床上均可使用腹腔鏡進行，腹腔鏡腎切除手術亦是其中一種微創手術。鄭醫生解釋：「由於腎臟充滿血管，而進行手術期間須阻斷血管，因此手術時間不能持續太長時間，可謂爭分奪秒，而運用機械臂及微創方式正正有助縮短手術時間，減低手術風險。」進行微創手術時，醫生會在患者的腹部開大約4至5個1厘米大的切口，並在腹腔內注入二氧化碳以控制出血，因此腹腔鏡腎切除手術相比開放式手術出血較少。此外，腹腔鏡腎切除術的傷口較小，造成的痛楚較輕，患者的康復速度亦較快。

鄭醫生分享2年前有一名60歲男患者經身體檢查發現患上早期腎癌，腫瘤約有3厘米大，但其位置在於腎臟後方，結構較難辨認，有一定手術難度。鄭醫生最後決定為患者進行後腹腔微創局部腎切除手術，順利切除腫瘤，患者術後2日便能出院，至今亦沒有復發跡象。不過並非每個腎癌患者都合適進行腹腔鏡腎切除手術，鄭醫生提醒：「如患者的腫瘤太大或腫瘤較接近腎門，微創手術的難度便會較高。另外，呼吸系統功能較差，如患有慢性阻塞性肺病，因手術須於腹內注入二氧化碳，或影響患者的呼吸，因此這類患者並不適合進行此手術。」

術後腎功能不太受影響 患者無須過分擔心

不少患者擔心進行腹腔鏡局部腎臟切除手術後，會嚴重影響腎功能且無法逆轉，進而需要進行血液或腹膜透析，俗稱「洗腎」。不過鄭醫生解釋：「如果患者本身的腎功能正常，但由於手術期間曾阻斷血管，因此短期內腎功能或會受影響，但約2星期便會回復正常。」全腎切除手術後引致需要「洗腎」的機會亦屬輕微，除非本身患有慢性腎病，如糖尿病所導致的「糖尿腎」等，醫生或會與患者商討及提醒術後有「洗腎」風險。腎臟切除手術為大型手術，術後亦有機會出現併發症，如傷及附近器官等，不過醫生亦會密切監察術後狀況，如腎臟血液供應等，故患者無須過分擔心。

以上資訊由鄭冠中醫生提供

Johnson & Johnson全力支持