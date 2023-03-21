晚期前列腺癌生得慢冇有怕？慎選治療助減心血管疾病風險

睪丸酮是形成和維持男士性徵的關鍵荷爾蒙，而對於前列腺癌細胞而言，睪丸酮更是生存的必要元素。由於睪丸酮會刺激前列腺癌細胞生長，因此抑制此男性荷爾蒙是治療晚期前列腺癌的重要方案。不過泌尿外科專科何國樑醫生指出：「當睪丸酮處於低水平，會影響體內不同機制，導致血糖、身體脂肪量上升，或會增加心血管疾病風險，所以醫生須視乎患者的身體情況安排治療，例如考慮較少機會引起心血管問題和相關死亡風險的荷爾蒙針劑，再配合生活上的調整，讓患者減低在抗癌期間出現心血管疾病的風險。」

泌尿外科專科何國樑醫生

前列腺癌發展較慢 醫生籲勿掉以輕心

早期前列腺癌患者較少機會出現明顯症狀，所以一般較難在早期階段及時發現，不少患者確診時不幸已屬於晚期，代表癌細胞已擴散。何醫生補充：「前列腺癌的生長及發展速度一般較其他癌症緩慢，根據統計資料，晚期前列腺癌患者的5年存活率達3至4成或以上。」但這並不代表患者可掉以輕心，必須依從醫生的建議進行治療，盡快令癌症受控。

晚期患者主要以針劑及手術抑制荷爾蒙

要控制前列腺癌，臨床上會從抑制睪丸酮入手，直接截斷刺激前列腺癌細胞生長的訊號，晚期前列腺癌的治療方法主要包括手術和針劑藥物。何醫生表示：「95%男性荷爾蒙由睪丸分泌，醫生可透過手術將男士兩側睪丸切除，便可有效地大幅減低患者體內的睪丸酮水平。」但是大部分男士因擔心手術副作用而對此方案「耍手擰頭」，窒礙了他們對治療的接受程度。

另一方面，醫生亦可考慮為患者安排針劑治療，針劑藥物主要分兩大類，分別是促黃體素釋放激素促動劑（LHRH Agonist）和促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH Antagonist）。如患者注射促黃體素釋放激素促動劑（LHRH Agonist），睪丸酮水平會出現「先升後降」的現象，患者須同時使用其他口服藥物抗衡，以免進一步刺激腫瘤繼續生長。而促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH Antagonist）則可以直接降低睪丸酮水平，一般在患者注射1天後，睪丸酮水平可下降接近9成。兩種針劑藥物最終也會在1個月內有效抑制大部分男性荷爾蒙，療效相若。

降低心血管風險 由日常生活着手

當身體的男性荷爾蒙大幅下降，會漸漸出現不同影響。何醫生指出：「當中包括有機會引起胰島素阻抗，即身體細胞對胰島素的反應不足，令患者血糖長期處於較高水平，有機會導致糖尿病。」另外亦因較易積聚脂肪而引起中央肥胖，中風、心臟病、動脈粥樣硬化等心血管疾病風險隨之增加。

因此，對於本身患有心血管疾病或患上心血管疾病風險較高的晚期前列腺癌患者，近年有研究顯示，相比起使用促黃體素釋放激素促動劑（LHRH Agonist）的患者，使用促黃體激素釋放激素拮抗劑（LHRH Antagonist）所引起的心血管問題風險及其相關死亡風險較低。何醫生亦提醒：「要降低心血管疾病風險，患者應戒煙、維持均衡飲食和多做運動，以維持身體新陳代謝。」患者亦要從日常生活入手，定時監測體重、血壓、血糖以及膽固醇水平，保持心血管健康及預防心血管疾病。

以上資訊由何國樑醫生提供