德國盃第二圈　奧格斯堡2:5拜仁慕尼黑；柏林聯2:0海登咸

【有線新聞】德國盃第二圈，拜仁慕尼黑作客5比2淘汰奧格斯堡。

換上以米色為主調的，慕尼黑奧運球場50周年紀念球衣，拜仁先要「吃得苦中苦」，9分鐘就落後。柏達臣的遠射，替奧格斯堡打開缺口。

論贏冠軍的次數，拜仁慕尼黑冠絕德國盃，20次登上王者寶座，危機處理要靠卓普慕亭，27分鐘替拜仁追平之後。

這位喀麥隆中鋒，下半場繼續呼風喚雨，53分鐘助攻造就甘美治為拜仁反超前。6分鐘之後，卓普慕亭成為功臣，禁區內射成3比1。

拜仁今季唯一敗仗，就是德甲不敵奧格斯堡，烏柏美簡奴65分鐘，把球撞入自己龍門擺烏龍。

但拜仁始終控制大局，阿方素戴維斯傳給梅斯亞拉，74分鐘進一步將優勢拉開。

這位只得21歲的加拿大守衛，補時階段替拜仁將最終比分變成5比2，順利過關。