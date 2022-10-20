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2022年10月20日
體育
新聞刺針
德國盃第二圈 奧格斯堡2:5拜仁慕尼黑；柏林聯2:0海登咸
【有線新聞】德國盃第二圈，拜仁慕尼黑作客5比2淘汰奧格斯堡。
換上以米色為主調的，慕尼黑奧運球場50周年紀念球衣，拜仁先要「吃得苦中苦」，9分鐘就落後。柏達臣的遠射，替奧格斯堡打開缺口。
論贏冠軍的次數，拜仁慕尼黑冠絕德國盃，20次登上王者寶座，危機處理要靠卓普慕亭，27分鐘替拜仁追平之後。
這位喀麥隆中鋒，下半場繼續呼風喚雨，53分鐘助攻造就甘美治為拜仁反超前。6分鐘之後，卓普慕亭成為功臣，禁區內射成3比1。
拜仁今季唯一敗仗，就是德甲不敵奧格斯堡，烏柏美簡奴65分鐘，把球撞入自己龍門擺烏龍。
但拜仁始終控制大局，阿方素戴維斯傳給梅斯亞拉，74分鐘進一步將優勢拉開。
這位只得21歲的加拿大守衛，補時階段替拜仁將最終比分變成5比2，順利過關。
紅白直間衫的柏林聯，主場淨勝乙組的海登咸2比0。
波蘭翼鋒普夏斯，開賽7分鐘替柏林聯領先。換邊後7分鐘，施雲米高頭槌建功，協助目前在德甲排榜首的柏林聯，最終淨勝兩球晉級。
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