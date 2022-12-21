蘇格蘭有公司建波浪能裝置發電　國際再生能源總署：原則上足夠應付全球能源需求

【有線新聞】蘇格蘭有公司建造波浪能裝置能夠像望遠鏡般伸縮，捕捉波浪能發電，測試結果理想，顯示波浪有龐大潛力。

這台像伸縮罐頭的裝置由蘇格蘭一間能源公司研發，是個懸浮在海裏面的金屬圓柱體，高約7米、直徑為4米、重約45公噸，透過纜索連接海床固定，12小時內便可以從岸上安裝到海底完全投入運作，在惡劣天氣下仍可如常運行。

當海浪在裝置上方經過，浮動組件隨波浪上下起伏，推動水力摩打，將波浪能轉換為電能，約6個月的測試顯示，其平均功率為10千瓦，最大值為80千瓦，較研究人員的估計多出兩成。

裝置目前尚在原型階段，研究人員希望投入商業應用，將功率提升至500千瓦，但可能需變得更大型，目標是在一個平台上擺放20個同類裝置，成為「多管齊下」的結構。

波浪能屬於相對穩定的再生能源，和潮汐發電相比連續性較高；和太陽能相比，夜間也可發電。國際再生能源總署指，海洋擁有的波浪能，原則上足夠應付全球能源需求。

研究人員表示，對這個巨型浮罐的效能充滿信心，將在明年進行更多測試。