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江蘇女自學祛除眼袋手術無牌執刀　致女顧客左眼幾近失明

  • i-Cable
  • 2023年03月17日
【有線新聞】江蘇省一名女子早年自學袪除眼袋手術後，非法為他人做醫美手術，導致有顧客眼部重創，被法院判刑1年半。
「妳有沒有取得過醫師資格證書，或者是醫師執業證書？(沒有)都沒有。妳有沒有專門去專業的院校，或者是醫院學過醫療美容的技術？(沒有)。」
法院上的這名無錫女子，早年因為偶然旁觀袪除眼袋手術，覺得過程簡單，認為自己者可以模仿操刀，於是通過微信朋友圈招攬生意，非法為多人做提眉、祛眼袋等手術。
其代表律師說：「她對於這個手術的醫療風險，完全沒有認識，而且對於自己沒有取得醫生執業資格，就進行醫療活動的法律後果，她也完全沒有認識。」
在2019年，她收取了一名女子3500元人民幣，在一間酒店房間為對方提眉、祛眼袋手術，結果導致該女子左眼視覺神經萎縮，近乎失明。新吳區人民法院刑事審判庭庭長孫森表示：「被告人陳某沒有取得醫師執業資格，造成了被害人重傷二級，傷殘鑑定達到了八級的嚴重後果，屬於情節嚴重。」法院裁定她非法行醫罪罪成，判處1年半有期徒刑，緩刑2年，賠償被害人37萬元。
根據內地醫美項目分級管理，提眉、袪眼袋手術屬於美容外科手術，具有損傷性、侵入性，屬於醫療行為，需要取得具有執業醫生資格及臨床相關經驗。
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