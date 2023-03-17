遼寧海產品工場被揭螺肉充當鮑片　添加可致癌硼砂浸泡加工

【有線新聞】遼寧有海產品加工場被揭發在加工過程中，將可能致癌的化學物硼砂添加到所謂的鮑片，目前涉事企業已關停，並召回所有產品，警方亦已介入展開刑事調查。

「這藥加上(鮑片)馬上變色，加水，加水，加水，(水)往藥上呲，呲藥，呲藥。」遼寧大連市這間海產加工企業的工場，工人將粉末灑在浸水的鮑片，但原來這些鮑片，其實都不是真正的鮑魚。工人說：「這種(是)寬口渦螺，但是出去之後的成品，它也是叫鮑片(黃金鮑)，這個貨，在咱們北方這邊很少見，進口的，大西洋那邊的。在中國來講，這個黃金鮑，咱們單位(銷量)排名數一數二的。」

至於添加的粉末，就連工人都說不清楚是甚麼，更說自己絕對不會食。在廠房的隱蔽一角，見到有專人在調配劑量，工人說：「(這是甚麼啊，師傅)不知道，所有的泡料都往(鮑片)裏放，泡黃金鮑都放它，(泡完之後有甚麼變化嗎)防腐、去腥、防腐爛，得沖、得放水、放清水(沖洗)。」

內媒將這些粉末拿到化驗機構，結果顯示是已明文規定禁止在食品中添加

的可致癌物硼砂。專家鍾凱表示：「一個是可以起到防腐保鮮作用，另一個它可以改變蛋白質的結構，然後增加蛋白質的這種吃水能力，通俗地講就是泡發之後，它可以更重、吸更多的水。」

除了鮑片添加硼砂，工場在加工海參時都用上染料，將海參由帶綠色變成黑色，又可以令體積變大。

涉事企業負責人面對媒體質問，堅稱買入的食品添加劑，又說不知道成分是甚麼。但被發現在市場監管局人員到場前，不停將工場內的東西轉移到其他地方，目前該企業被已關停，並被責令召回產品，警方亦展開刑事調查。

另外重慶市的一家肥牛加工廠，亦被揭發生產的所謂肥牛，其實是用豬、牛及羊等動物喉部分割出來的黃喉油，再用鴨血攪拌製成，而黃喉油經多次烹炸的廢油，含有大量致癌物質，對人體健康有極大威脅。