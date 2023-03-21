港人北上創業5年開逾70個迷你倉　稱租金、空間成本優勢多　擬進軍二線城市

【有線新聞】有港人將迷你倉概念引入大灣區，短短5年已開設超過70間分店，未來計劃在更多城市開拓市場。港人在內地創業有甚麼留意？

曾經從事房地產金融業的Terry，五年前看到內地一線城市租金持續上升，空間成本越來越高，認為香港的迷你倉模式，在內地會有很大發展潛力。創業首選廣州，因為看準這裏都是說廣東話，與香港的生活、消費習慣相近。不過他一開始就發現，不是他想得這麼簡單。迷你倉公司創立人Terry：「我們固定思維就是叫自己迷你倉，或者要自己自建倉儲，這些關鍵詞很香港（用字），其實第一個月的生意是非常慘淡，因為受眾對這些關鍵詞不敏感，他們不是這樣稱呼。有些人甚至打來問，你們是不是寵物店，因為（以為是）迷你倉鼠。所以我們會用一些本地化、比較接地氣的詞語，例如稱作共享倉庫、市區小倉庫。」

只要掃描二維碼，用微信小程序就可以即時租用這個迷你倉。Terry表示，迷你倉在內地除了廣受家庭和辦公室客戶歡迎外，更吸引電商。

經過5年的發展，Terry的公司在內地已經有超過70個迷你倉，下一步打算部署二線城市。他表示：「其實我們是看租金、空間成本或者是房價的指標來做拓展，很多準一線城市繼續持續發展起來，例如成都、武漢，甚至乎佛山，這些慢慢發展起來，會符合我們開店的指標。我們會再根據這些指標，繼續擴充到這些準一線城市。」

Terry建議有意到內地創業的港人，可以善用當地的創業基地等資源，除了有人力及法律諮詣等服務，亦可找到「同聲同氣」的朋友互相支持。