以飲宴旅遊為由出行、誘拐至緬甸失蹤至今　雲南廣西甘肅等地傳多人受騙

【有線新聞】繼安徽有學生被騙到緬甸後，包括雲南、廣西、甘肅等地都先後有類似情況傳出。有事主家屬接受內媒訪問表示，他們是以飲宴或旅遊為由，被騙至緬北後失蹤至今。

雲南昆明一名22歲鄧姓男子上周三向家人聲稱，要到貴州參加朋友婚禮，結果一去不回。家人不但聯繫不上他，就連在貴州的朋友都說沒見他，家人於是報警求助。直到周一，其弟表示收到兄長的求救信息，才得悉對方已被誘騙到緬甸。

事主弟弟鄧先生說：「20號晚上的時候，他(事主)就發信息向我們求救，他發了具體位置給我們，讓我們報警察、報媒體都可以，說他那邊人是被控制了，讓我們最好就是不要發信息給他。(我)跟派出所說有了新的信息，然後現在也還沒結果。」

類似的情況也發生在廣西柳州市，4名年齡介乎17至18歲的少年以到雲南旅遊為由，瞞住家人前往緬甸，自此失蹤。其中失蹤少年的姐姐說，估計弟弟和另外3人已被拐賣至當地詐騙公司。

事主姐姐鄧女士說：「我弟是和我說是去旅遊，然後我聽其他家長說他們的小孩也是說去旅遊，都是騙家裏面的。其他家長說16號已經聯繫不上他們小孩了，有一個是未成年、2005年的，其他三位都是2004年生的。我們也是20號才知道、才報的警。」

她稱其中一名失蹤少年，曾與當地大使館聯繫協助報警，但後續已無消息。警方周二也向她表示，正就此事調查取證，並協調緬甸方面，希望能把4人帶返國內。

在甘肅武威市亦有一名女子稱，兩個弟弟曾向她表示，要往內蒙古烏海開貨車，結果卻被誘騙寧夏，再轉賣至緬北佤邦。事主姐姐趙女士說：「2月4號從雲南失蹤，2月4號就開始偷渡，從家裏說是被騙到寧夏，在寧夏那邊就已經被控制起來了。打電話給他，都是受困的，說我們打算交錢贖人，他們也贖不出來。」

她表示，雖然與兩個弟弟曾斷斷續續有聯繫，但最近6日已完全失聯。雲南警方其後回應指，他們已向佤邦警方轉發協查信件，但對方未有任何回應。