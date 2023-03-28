博鰲亞洲論壇秘書長李保東：全球經濟治理進入「亞洲時刻」　加強合作弘揚真正多邊主義

【有線新聞】博鰲亞洲論壇一連四日在海南召開，大會發表年度報告，預計亞洲經濟復蘇加快，今年增長有望達到4.5%，但全球經濟仍然面對不少的挑戰。

博鰲亞洲論壇揭幕，大會發表報告，提到在全球經濟放緩之下，亞洲整體復蘇的步伐加快，東亞地區就業形勢或較預期好，預計今年亞洲經濟增長有望達到4.5%；全球經濟治理會進入「亞洲時刻」，但仍然要面對不少問題。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東說：「糧食、衛生、能源、貨幣以及氣候危機，給許多亞洲國家帶來傷害。部分經濟體陷入債務困境，這些問題都需要通過亞洲內部以及與世界更緊密的團結合作，來加以應對和解決。」

他又說，當前世界仍面臨許多不確定性，要弘揚真正的多邊主義，加強團結合作：「國際上很多國家很擅於做出承諾，但是不擅於採取行動，國際社會各方都需要付出最大努力，恢復和平、彌合分歧，政府部門、社會各界，我們需要共同行動，調動資源構建全球發展夥伴關係。」

今年的論壇是疫情後再次全面以線下模式舉行，參加的代表有2000多人，來自50多個國家和地區。國務院總理李強、特首李家超及多國領導人都會出席，

李保東指，期望博鰲亞洲論壇可提供一個平台，讓各界理性，深入討論，解決各種紛爭和矛盾。