北京長峰醫院大火｜所屬集團屢受罰　倖存者憶述：等了40分鐘才獲救

【有線新聞】北京長峰醫院造成至少29人死亡大火，一批大樓內火場照片曝光，亦有倖存者講述逃生經過。據內地傳媒報道，醫院及所屬集團過去已多次因醫療及消防問題被當局處罰。

網上流傳相片見到，北京長峰醫院大火後，有病房損毀嚴重，牆身已全被燒黑，窗口的玻璃都被燒穿。有倖存的病人說，在病房等了四十分鐘才獲救。住院病人楊先生：「一開始聽外邊有人在樓道嚷嚷，說樓下著火了，噔噔的直給黑煙，我是(用)濕毛巾前後捂了，到我出去差不多40分鐘，出來以後我就不行了，已經迷迷糊糊，沒工夫怕了。」事發時剛陪父親入院的趙女士就說，是在混亂中行樓梯逃生。病人家屬趙女士：「出來的時候樓道裏面就很嗆了，然後也沒有濕毛巾去用。確實是挺嚇人的，護士當時是可能怕我們緊張，安慰我們說沒事，我們就趕緊先下去了，憋著氣下去了，走的樓梯。」她說父親入院，是準備做靜脈曲張手術，指附近多間醫院都無床位，經轉介才選擇這間醫院，交了3萬按金。趙女士：「其他醫院就是掛不到號，然後病房也排不到，醫院查到說有好多專家在這出診，可能看病會方便一點，因為它屬於一個私立的(機構)，可能就是費用相對於來說公立的，稍微貴一些。」

據內媒指，像趙女士父親這樣的情況並非少數。屬民營的長峰醫院不少病人，都是經其他醫院轉介而來，過去就曾被質疑存在利益輸送問題。央視2019年亦曾報道，醫院曾陷入網絡「醫托」糾紛，病人聽信了網上專家問診的意見，來到這間醫院光顧看病，結果醫生的資歷都是偽造。

另外，長峰醫院所屬集團旗下子公司，自2014年起在衛生、廣告宣傳上多次被行政處罰，包括任用一名非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作，以及涉嫌違反《消毒管理辦法》等。又試過搭建臨時建築物，消防設施未保持完好有效，堵塞安全出口，裝修工程未進行消防設計備案等，多次被罰款。