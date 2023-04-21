上海參展車廠職員派雪糕　疑差別對待中外訪客惹議　車廠致歉：管理不善、員工失職

【有線新聞】上海車展舉行期間，有參展車廠免費派發雪榚，但就被指對中外訪客有差別，引來外界連番批評，最終車廠要就事件致歉。

兩年一次的上海車展周二起舉行，吸引中外多間汽車廠商參展，不過德國車廠寶馬旗下品牌寶馬MINI的展位，卻意外成為全場焦點。

「沒有了，已經發完了。」有網民周三拍片稱，這個中國女訪客向兩名女職員索取免費雪糕時，對方聲稱早已派完，怎料不久後有外國人上前索要，職員不但有雪糕提供，更貼心地教對方如何食用。拍攝者聲稱，此情況隨後都在幾名外國人身上發生，他及後自行上前索取，同樣遭到婉拒，對方更堅稱是限量派送。

事件在網上引發軒然大波，不少人都懷疑兩名職員是差別對待中外訪客，更指他們的行為無疑崇洋媚外；更有網民自資購買雪糕到車展免費派發，藉此諷刺車廠。

車廠周四在官方微博發聲明表示，發起此次活動本意，是為觀眾送上甜蜜祝福，卻因公司內部管理不夠細緻和職員失職引起不滿，公司就事件致歉，承諾會加強內部培訓。

車廠周五再發文，呼籲網民不要苛責兩名女職員，認為兩人不過是剛踏入社會的年輕人，應該給予寬容和空間；又特別提到公司當日準備了幾百份雪糕免費派發，當中小部分是預留給現場員工；而片中領取雪糕的外國人，都是公司同事。