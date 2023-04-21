驅逐艦「咸陽艦」正式亮相　「遼寧艦」西太平洋訓練

【有線新聞】解放軍第八艘055型驅逐艦「咸陽艦」近日正式亮相，顯示第一批共八艘的萬噸級驅逐艦已全部服役；另外，中國第一艘航母「遼寧艦」近日在西太平洋海域，訓練遠海體系作戰能力。

繼國產航母「山東艦」早前據報遠航至西太平洋，並一度逼近關島後，央視周五報道，另一艘航母「遼寧艦」近日亦在西太平洋某海域，展開防空和反潛等多課目訓練，並出動了多架殲15戰機。

海軍遼寧艦某部門主任周建強表示：「我們構設實戰化部署場景，突出遠海實戰化部署，實戰實訓，堅持體系用兵、動態塑勢和戰訓耦合，在實戰環境中練指揮、研戰法、摸底數、強能力，錘煉航母編隊遠海體系作戰能力。」

訓練中「遼寧艦」常態保持警戒戰備值班體系，以及武器裝備待戰狀態。報道特別提到，期間有外軍艦機持續抵近偵察和跟蹤監視，「遼寧艦」官兵穩慎處置，有效應對。在面對面較量中，精準掌握海空態勢，持續檢驗戰法訓法，又強調「遼寧艦」透過遠海實戰部署演練，持續提升戰鬥力。

另外央視同日亦首次公開海軍055型驅逐艦「咸陽艦」的畫面，報道指在南部戰區某基地舷號108的咸陽艦，解纜起航外出執行任務，是中國海軍最新入列的一艘055型驅逐艦，顯示第一批共8艘萬噸級驅逐艦已服役。