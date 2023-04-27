內地青年失業率高企　人社部：推穩就業政策措施、確保形勢總體穩定

【有線新聞】隨著經濟穩定復蘇，內地首季就業情況有改善，但青年失業率仍然高企。人社部表示，會透過各項穩就業政策措施，確保就業形勢總體穩定。

內地今年首季城鎮新增就業297萬人，城鎮調查失業率5.3%。人力資源社會保障部表示，上季就業補助資金支出265億元人民幣，並舉辦了近6萬場招聘活動，就業開局良好，但仍然面對不少問題。

人力資源和社會保障部副部長俞家棟說：「外部環境複雜多變，就業形勢穩中承壓、穩中有憂，高校畢業生等青年就業壓力依然很大，部分高技能人才、複合型創新型人才短缺，勞動者在就業領域還面臨一些難題。」

據國家統計局數字，內地三月份16至24歲青年失業率高達19.6%。面對今年高校畢業生規模創歷史新高，人社部表示，會落實做好國務院早前公布的各項穩就業政策措施，延續對聘用畢業生企業提供補貼的同時，亦鼓勵青年創業。俞家棟續說：「我們將延續實施一次性吸納就業的補貼政策，政策對象由畢業年度高校畢業生，擴展到離校兩年內未就業的畢業生和登記失業的青年。我們將支持畢業生等群體創業從事創意經濟，按規定落實創業擔保貸款及貼息政策，簡化擔保手續。」

人社部又說，各地要加強就業政策的宣傳，及時更新發佈就業創業政策，提供通俗易明的解讀，讓更多人了解新措施。