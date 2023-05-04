最貴收費兩千、「五一」日入近萬　男子杭州西湖潛水幫客打撈生意旺

【有線新聞】杭州西湖成為今年五一長假最受歡迎的旅遊景區，但遊客物品掉落西湖的意外一樣多；當地便有職業的潛水打撈人，長假期間生意接過不停，收入比平時多了數倍。

「你在哪個位置？就是按照你這個定位的位置，可以找到你是吧？」穿好潛水衣、戴好各種裝備，他便直接跳下水。只是短短幾分鐘，就成功打撈到目標物品，便是手上的智能電話。

「就是這個？」「就這個吧，太棒了！」來自湖南、40歲的黃易勇原本從事鋼筋工作，去年3月開始轉行做職業打撈人，並在杭州西湖「駐守」。黃易勇說：「一般都是他們(顧客)，通過那些平台找到我的。在西湖邊幫顧客撈手機啊、撈貴重物品，差不多有一年的時間，一天能夠接個兩單到三單(生意)這個樣子。」

他說打撈工作屬高危行業，需要有專業技能，每單生意收費由1000多至2000元人民幣不等，每逢長假生意就特別多：「五一節期間，稍微比平常翻一番嘛，(每日)五到六單這個樣子，賺個差不多一小萬(元)吧。打撈成功率是90%以上，平均一個月我算下來，(收入)大概3萬左右吧。」

顧客又如何看待這樣的打撈工作？顧客說：「花了1200元。那沒辦法，我自己下去找了沒找到。」

據了解，景區有工作人員可以提供免費的簡單打撈，但如果需要潛入水中，便可聯絡西湖一支專門警隊協助打撈物品。這支專隊自2020年至今合共打撈出水的物品，總價值超過450萬元。