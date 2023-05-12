內地興起露營車　營地增設直升機飛行體驗

【有線新聞】近年內地興起一股露營熱，營地數量亦增加了不少，為了保持競爭力，部分營地轉趨精品化。有營地負責人認為這樣才可以保持競爭力。

眼前綠色的這架不是飛機，看真一點，是一輛特別定制的「露營機」，裏面除了基本設施，還有模擬飛行遊戲，可以讓露營者體驗做飛機師的感覺。負責人說近年內地露營市場多了很多千篇一律的營地，要趨向精品化才能提高競爭力。

露營場地負責人：「經過這幾年的露營的熱潮，客戶對於露營的配套設施，包括整體的服務品質是逐漸提升了，在露營這個市場初期的話，大部份的這個都是比較原始的，可能起個帳篷，可能起個燒烤爐，就可以滿足客戶的需求，但是現在客戶的話，更要求的是露營的品質

，還有你的整體服務的一個態度，還有質量和你的配套設施，以及你的主題性。」

這類露營車收費每晚1500元至3000元，雖然價錢比傳統營地貴一點，但為了享受都是值得。

遊客劉先生：「為了提高生活質量，花多少錢也不能無法，生活品質生活情趣，花點錢又怎樣？你在市區裏面肯定沒有高品質休閒方式，我們都誰都不在乎這一點錢。」

遊客：「一般就跟朋友吃燒烤，喝喝啤酒，然後帶小狗玩樂拍照甚麼的，放鬆一下，這裏的話，就說它有飛行的元素，然後比較新穎，然後空氣質量也蠻好的，然後跟朋友一起挺放鬆。」

來露營除了可以享受大自然，還可以體驗坐直升機，收費每位880元，可以飛8分鐘，會圍繞營地上空飛一圈。