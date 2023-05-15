拍片唱兒歌一夜爆紅、傳每場直播收兩百萬 湖北女幼師：初衷只為傳遞快樂

【有線新聞】湖北武漢一名黃姓幼園女老師，早前上傳了一段兒歌教學影片，結果在網上爆紅。有傳她做一場網上直播，收入就高達200萬元人民幣，對此黃老師予以否認，並指自從爆紅後不斷受到網暴，現時做直播更索性關閉打賞功能。

「在小小的花園裏面挖呀挖呀挖，種小小的種子，開小小的花。」憑著甜美的歌聲和笑容，這段兒歌教學片一出，令這位領唱的黃老師在內地一夜爆紅。截至現時，黃老師的抖音帳號已有將近700萬名粉絲，她所拍的影片共獲得超過2300萬個點讚。

不過人紅自然是非多，黃老師稱自從在網上爆紅，自己不斷受到網暴。譬如有傳言說她不久後便辭職，並立即投身網紅行列，有傳她做一場網上直播，收入就高達200萬元人民幣。對此黃老師予以否認，現時做直播更索性關閉打賞功能：「開直播的時候，確實有收到過一些打賞，但遠遠沒有像網友說的收入過百萬、過千萬。我沒有接任何帶貨的廣告，也沒有和其他公司有商務合作，怎麼可能有這麼高的收入？」

黃老師又說，每日接連遭到不同網民或營銷帳號的各種人身攻擊，包括辱罵她過度整容、她唱的兒歌並非原創、藉唱兒歌之名帶貨謀利等，甚至連她的家人都備受指責。

對於種種不實指控，黃老師表示很難受，但強調自己初衷是希望透過拍片，記錄自己的教學生涯，並通過唱歌向公眾傳遞快樂：「陪伴孩子是我最喜歡的事情，我也沒有辭職的想法，閒暇之餘，也會繼續參與到音樂公益等活動中來。」

她重申，自己只是個普通人，又認為內在品質和教育比一切外表都更重要，希望民眾將關注的重點，放到她的教學和作品中。