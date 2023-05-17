回應侯友宜否定「一國兩制」 國台辦：消除「台獨」禍根始見台海和平

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【有線新聞】在北京，國台辦針對新北市長侯友宜表示，既反對「台獨」也不認同「一國兩制」，國台辦重申「台獨」損害兩岸同胞共同利益，消除「台獨」的禍根才有台海和平穩定。

國民黨的侯友宜早前談及兩岸關係時，強調自己既反對「台獨」，但也不認同「一國兩制」。在北京，國台辦回應指，制度不同不是統一的障礙，大陸願意與台灣各界推動和平發展。

國台辦發言人馬曉光說：「制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，我們願與島內各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。」

對於民進黨的賴清德稱，台灣面臨最大挑戰是大陸的武力威脅，台灣要提高「自我防衛力量」，以「用備戰來避戰」，國台辦批評民進黨謀「獨」挑釁，才是台海和平穩定最大威脅。

馬曉光續說：「『避戰』的最好辦法，就是放棄『台獨』立場，走和平發展的道路。如果拉外部勢力壯膽，製造兩岸對立對抗，甚至充當外國人反華的棋子，結果只能把自己或者台灣一步步帶向戰爭的風險。所以我們奉勸他們，不要再欺騙蒙蔽台灣民眾，不要自不量力，自取滅亡。」

另外，台灣八旗文化出版社總編輯李延賀因涉嫌觸犯煽動分裂國家罪在大陸被捕，國台辦回應指，已安排李延賀妻子在上海與李延賀通話和通信，強調將依法保障其各項權利。