國民黨正式宣布徵召侯友宜　競逐2024年大選

【有線新聞】 國民黨正式宣布 徵召新北市長侯友宜參與台灣2024年大選。

國民黨主席朱立倫指：「我在這邊莊嚴的宣布，本黨徵召侯友宜同志參選2024中華民國總統。」朱立倫在中常會上表示，曾任警政署長的侯友宜是除暴安良的英雄，亦是服務新北400萬市民的市長，形容他有宏觀的領導力和協調力。他同時感謝郭台銘，盛讚他的氣度，相信他會是最好的夥伴。

侯友宜感謝國民黨提名， 指目前台灣社會衝突對立，百廢待舉，年輕人看不到未來，希望再次讓政黨輪替，展現破釜沉舟的決心，為民眾帶來希望。

新北市長侯友宜稱：「同努力為這塊土地、家人、祖先拼一個更好的未來，台灣是我們的家，我們大家要團結一致，自立自強，再顧好我們自己的家，才能創造共同的未來，尤其在今天這樣一個艱苦的歲月裏面，我們最重要是要凝聚，我們所有的向心力，向前走。」

多名國民黨縣巿長， 包括台北市長蔣萬安和桃園市長張善政等人，都有出席支持以示團結，但與侯友宜爭奪出選資格的鴻海集團創辦人郭台銘就未有現身。

他只在社交平台發文，恭喜侯友宜獲徵召，強調侯友宜是黨內最穩固的民意基礎，由他來承擔更大責任是理所當然，也是黨內最好人選，強調會信守承諾，盡最大努力支持侯友宜參選。

有台媒報道，侯友宜預計在7月下旬，國民黨全代會舉行前會決定副手人選。外界也關注去年11月才連任新北市長的侯友宜，會否辭去職務參與2024年大選。